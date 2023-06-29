Портал о покере
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17% в мтт, 2.75% в кеш
Последние фрироллы
Дата
Покер рум
Название
Приз
Описание
29.06.23
15:00
Ananas Freebuy 1 000 р.
₽1000
Доступен для всех
29.06.23
15:00
Easy Money Shot R+A
$34
Турнир с ребаем и эдд-оном
29.06.23
15:00
Ананас Фрибай 1 000 р.
₽1000
Фриролл с ребаем и аддоном.
29.06.23
15:00
€25 Booster
€25
Доступен в течение 90 дней после регистрации. Расположение: События - Beginners - Boosters
29.06.23
15:00
$200 Daily Freeroll
$200
Супер-турбо фриролл без ребаев, аддона и поздней регистрации. Доступен только для игроков сделавших депозит. Регистрация откроется за 1 час до начала турнира.
Школа покера
Новости
18 золотых перстней, 100 миллионов гарантии, ребрендинг Super MILLION$ и намек на еще один WSOP – что мы узнали из анонса WSOP Summer Circuit на ПокерОК
2 июля на ПокерОК официально стартует летняя кольцевая серия WSOP, но флайты и сателлиты к первым событиям уже активно собирают аудиторию в лобби.
ПокерОК отменяет комиссию на вывод
9 июня вступили в силу поистине исторические нововведения в работе рума ПокерОК! Руководство рума идет на встречу своим игрокам и снимает комиссии на кэшаут через банковские карты и систему LuxonPay.
За $1 на Главное событие WSOP в Вегасе! Билеты, проживание, дорога и – бонусный миллион?!
Ежегодная серия отборочных турниров “Дорога в Вегас” стартует в руме уже в это воскресенье, 19 марта. Как минимум 500 пакетных путевок на WSOP будут разыграны именно в сателлитах нашего рума и сети GG.
11 миллионников и сателлиты за доллар: сезон WSOP открывает весенняя серия на $100,000,000!
Свыше 100 миллионов призового фонда, уже привычные 18 чемпионских турниров, куча сайд-ивентов, множество плюшек для призеров – в этом-старый добрый WSOP не отказывает традициям.
“Да будет оверлей! Если нужно, доложу со своих!” – Даниэль Негреану гарантирует миллион долларов оверлея на предстоящем GGMasters Overlay Edition
Знаковый турнир получает огромную гарантию в $10,000,000, вдвое превышающую прошлогоднюю, гарантированный оверлей, под которым подписывается глобальный амбассадор, 9 флайтов по $150 для всех часовых поясов.